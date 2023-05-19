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Avrupa Kupaları'nda finalistler belli oldu! İşte takımlar ve final tarihleri...

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Giriş Tarihi: 19.05.2023 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
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Avrupa Kupaları’nda finalistler belli oldu! İşte takımlar ve final tarihleri...

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final karşılaşmaları heyecan dolu mücadelelerin ardından tamamlandı. İki turnuvada da kıyasıya geçen maçların ardından sonuçlar belli oldu. Roma ile Sevilla UEFA Avrupa Ligi finalinde, Fiorentina ile West Ham United ise UEFA Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 1-0'ın rövanşında Bayer Leverkusen ile 0-0 berabere kalan Roma, adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Yarı finalin bir diğer maçında Sevilla, sahasında Juventus'u konuk etti. Normal süresi 1-1 biten maçı Sevilla 2-1 kazandı ve toplamda 3-2'lik skora ulaşarak finalde Roma'nın rakibi oldu. UEFA Avrupa Ligi Finali, 31 Mayıs'ta Macaristan'da oynanacak.

KONFERANS'TA FİNALİN ADI BELLİ OLDU!

İlk maçında 2-1 ile geçtiği Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı rövanşta 1-0 mağlup eden İngiliz takımı West Ham, UEFA Konferans Ligi'nde finale yükselen ilk takım oldu.

Fiorentina, evinde 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Basel'e karşı 120 dakikayı 3-1 önde tamamladı ve Avrupa Konferans Ligi finalinde West Ham'ın rakibi oldu.

UEFA Konferans Ligi Finali, 7 Haziran'da Prag'da oynanacak.

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