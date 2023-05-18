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FB-TS MAÇI MAÇ ÖZETİ | 18 Mayıs Perşembe Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi kaç kaç bitti?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2023 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
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FB-TS MAÇI MAÇ ÖZETİ | 18 Mayıs Perşembe Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi kaç kaç bitti?

Fenerbahçe-Trabzonspor maç sonucu araştırılmaya başlandı. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ekibini ağırladı. Zirve yolunda 2 puanı kaçıran Fenerbahçe, bordo-mavilileri mağlup ederek hedefine ulaştı. Nefes kesen mücadelenin ardından taraftarlar detayları araştırıyor. Peki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi kaç kaç bitti?

Fenerbahçe-Trabzonspor maç sonucu araştırılmaya başlandı. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ekibini ağırladı. Zirve yolunda 2 puanı kaçıran Fenerbahçe, bordo-mavilileri mağlup ederek hedefine ulaştı. Nefes kesen mücadelenin ardından taraftarlar detayları araştırıyor. Peki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi kaç kaç bitti?

FB-TS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'in 34. haftasında kendi evinde Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de heyecan 34. Haftada oynanan karşılaşmalar ile noktalanmış oldu. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'ndaki derbi mücadelesinde Trabzonspor'u ağırladı.

Geçen hafta Giresunspor deplasmanında istediği sonucu alamayan ve sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'nin Trabzon karşısında oynadığı futbolla taraftarını memnun etti.

Jorge Jesus'un öğrencileri sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolundaki şansını devam ettirmiş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada Arda Güler'in rakibini geçip verdiği ara pasta ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Michy Batshuayi'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

28. dakikada Diego Rossi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Enner Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

31. dakikada Edin Visca sol kanattan topla ilerleyip pasını ceza sahası içindeki Marek Hamsik'e aktardı. Hamsik'in sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

36. dakikada Marek Hamsik'in ara pasında Umut Bozuk ceza sahası içi sağında topla buluştu. Umut'un arka direğe pasında topu alan Jens Larsen'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

38. dakikada Michy Batshuayi'nin pasında ceza yayı sol tarafında topu alan Diego Rossi'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

KADIKÖY'DE TRABZONSPOR'A KAYBETMİYOR

Süper Lig'de sahasında Trabzonspor'a karşı son olarak 1997-1998 sezonunda 3-1'lik skorla kaybeden Fenerbahçe, o tarihten bugüne rakibine ligde büyük üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, bordo-mavililere karşı 25 lig maçında kaybetmedi. Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 25 lig maçında 13 kez galip gelirken, 12 defa berabere kaldı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Zorlu müsabakada Fenerbahçe, 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE 5 İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda Samet Akaydin, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri halinde Antalyaspor maçında cezalı duruma düşerek forma giyemeyecek.

DÜDÜK ABDULKADİR BİTİGEN'DE

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak maçta hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar, Süleyman Özay yapacak. Dördüncü hakem olarak da Murat Erdoğan görev yapacak.

FENERBAHÇE LİGDE 25 MAÇTIR SAHASINDA YENİLMİYOR

Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 25 lig maçında 13 kez galip geldi, 12 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.

Sarı-lacivertli takımın ev sahibi unvanıyla bordo-mavililere mağlup olmadığı son 25 lig müsabakasının sonuçları şöyle:

1998-99: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0

1999-00: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

2000-01: Fenerbahçe-Trabzonspor: 5-2

2001-02: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-0

2002-03: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

2003-04: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

2004-05: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

2005-06: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

2006-07: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2 (İzmir'de oynandı)

2007-08: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

2008-09: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2009-10: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2010-11: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

2011-12: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0 (Lig Aşaması)

Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0 (Süper Final)

2012-13: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2013-14: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2014-15: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2015-16: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

2016-17: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2017-18: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

2018-19: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2019-20: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2020-21: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

2021-22: Fenerbahçe: Trabzonspor: 1-1

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