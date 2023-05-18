FB-TS MAÇI MAÇ ÖZETİ | 18 Mayıs Perşembe Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi kaç kaç bitti?

KADIKÖY'DE TRABZONSPOR'A KAYBETMİYOR

Süper Lig'de sahasında Trabzonspor'a karşı son olarak 1997-1998 sezonunda 3-1'lik skorla kaybeden Fenerbahçe, o tarihten bugüne rakibine ligde büyük üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, bordo-mavililere karşı 25 lig maçında kaybetmedi. Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 25 lig maçında 13 kez galip gelirken, 12 defa berabere kaldı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Zorlu müsabakada Fenerbahçe, 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.