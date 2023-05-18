"Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi statta oynanacak? Manchester City - İnter maç biletleri satışa çıktı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Manchester City, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Real Madrid'i rövanşta 4-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'in rakibi oldu. Haziran ayında oynanması planlanan final maçının günü ve yeri merak konusu oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi statta oynanacak? Manchester City - İnter maç biletleri satışa çıktı mı?