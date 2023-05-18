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Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi statta oynanacak? Manchester City - İnter maç biletleri satışa çıktı mı?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2023
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Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi statta oynanacak? Manchester City - İnter maç biletleri satışa çıktı mı?

"Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi statta oynanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi final maçının nerede oynanacağı heyecan dolu Manchester City Real Madrid karşılaşmasıyla gündeme geldi. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi statta oynanacak? Manchester City - İnter maç biletleri satışa çıktı mı?

"Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi statta oynanacak? Manchester City - İnter maç biletleri satışa çıktı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Manchester City, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Real Madrid'i rövanşta 4-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'in rakibi oldu. Haziran ayında oynanması planlanan final maçının günü ve yeri merak konusu oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi statta oynanacak? Manchester City - İnter maç biletleri satışa çıktı mı?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi final karşılaşması 10 Haziran 2023 Pazar günü saat 22:00'de başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI HANGİ STADYUMDA?

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

BİLET FİYATLARIŞampiyonlar Ligi bilet fiyatları:Kategori 4: 70 EuroKategori 3: 180 EuroKategori 2: 490 EuroKategori 1: 690 Euro

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