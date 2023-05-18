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Inter'de Hakan Çalhanoğlu'ndan İstanbul mesajı: Evime geliyorum

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Giriş Tarihi: 18.05.2023
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Inter’de Hakan Çalhanoğlu’ndan İstanbul mesajı: Evime geliyorum

İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti olan Inter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, "Ülkemde Şampiyonlar Ligi finali oynamak inanılmaz olacak, bu bir rüya" ifadelerini kullandı.

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