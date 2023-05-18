CANLI | Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de kritik derbi

NENAD BJELİCA, İLK DERBİSİNE ÇIKACAK

Nenad Bjelica, ilk derbisine Fenerbahçe deplasmanında çıkacak. Ankaragücü galibiyetiyle siftah yapan 50 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı, dış sahadaki kötü gidişata artık son vermek istiyor. Bordo-Mavililer, ligde çıktığı son 7 deplasman maçını kaybederken, oyuncular bu sezonun genelinde özellikle deplasmanda mental anlamda kırılmalar yaşadı. Bjelica da öğrencileriyle yaptığı son toplantıda bu duruma vurgu yaptı. "11'e 11 maçı götürmek önemli" diyen başarılı çalıştırıcının, "Biz değil, rakibimiz baskı altında. Öne geçersek, atmosfer tersine dönebilir. Dolayısıyla rahat olun, rahat oynayın. Plana sadık kalacağız, onlardan çok mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Size güveniyorum. Galip geleceğimize inancım tam" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

PLANI BELİRLEDİ

1 haftadır takımı yoğun tempoda çalıştıran ve bazı günler çift idman koyan Bjelica, Fenerbahçe savunmasının arkada verdiği boşlukları iyi değerlendirmek, orta alanda da rakibi baskı altına almak istiyor. Hırvat hoca, duran top ve yan toplarla ilgili de ekstra çalışmalar yaptırdı.

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Bordo-Mavili takımda 3 yıldız derbide forma giyemeyecek. Bakasetas kart cezası, Denswil ve Dorukhan ise sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Siopis ve Trezeguet ise takıma döndü. İki futbolcu da ilk 11'de görev almaya hazır. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın elinde bu kez daha geniş bir kadro var. Hırvat hocanın kulübeden hamle yapabilme şansı da geçtiğimiz maçlara göre yüksek.