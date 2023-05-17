UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı Manchester City - Inter! İstanbul için iki bileti alan takımlar belli oldu

BİR KEZ DAHA SAHNEDE

35'te Toni Kroos uzaktan adeta bir füze gönderdi, üst direk gole izin vermedi. 2 dakika sonra ise Portekizli Bernardo Silva bir kez daha sahneye çıktı ve İngiltere'yi coşturdu: 2-0.

ALVAREZ FİŞİ ÇEKTİ!

Soyunma odasına 2-0'la giden Guardiola'nın öğrencileri ikinci devrede de durma niyetinde değildi. 73'te İlkay şık topuk pasını verdi, Haaland bu kez direği geçemedi. 76'da ise Eder Militao ters vuruşla ağları sarsınca maçın fişi çekildi. Karşılaşmanın skorunu ise 89'da oyuna giren Julian Alvarez 90+1'de belirledi: 4-0.