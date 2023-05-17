UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Manchester City - Inter! İstanbul için iki bileti alan takımlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Manchester City, Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek İstanbul'da oynanacak finalde Inter'in rakibi oldu. Manchester City ile Real Madrid, 1-1'in rövanşında İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline kalmak için kapışırken City bu kritik maçı adeta antrenmana çevirdi. Guardiola'nın öğrencileri 4-0 gibi ezici bir skorla Real Madrid'i devirerek İstanbul biletini kaptı. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da oynanacak final maçı için bilet alan iki takım belli oldu. Dün Milano derbisinde Inter 2-0 kazandığı maçın rövanşında Milan'ı 1-0 yenerek toplamda 3-0'la final biletini almıştı. Bugün de Manchester City ile Real Madrid, İstanbul bileti için sahaya çıktı. Adeta 'Erken final' niteliğindeki eşleşmede ilk maç 1-1 sona ermişti.
SİLVA'DAN AÇILIŞ
Bugün de iki takım rövanşta finale yükselip Inter'in rakibi olmak için mücadele etti. Zorlu maça taraftar desteğini de arkasına alarak oldukça baskılı başlayan Ada ekibi art arda ataklarla Madrid'i boğdu. Kaleci Courtois başta çok net pozisyonlarda gollere izin vermese de büyük baskı 23'te sonuç verdi. Bernardo Silva bu kez Belçikalı file bekçisini çaresiz bıraktı.
BİR KEZ DAHA SAHNEDE
35'te Toni Kroos uzaktan adeta bir füze gönderdi, üst direk gole izin vermedi. 2 dakika sonra ise Portekizli Bernardo Silva bir kez daha sahneye çıktı ve İngiltere'yi coşturdu: 2-0.
ALVAREZ FİŞİ ÇEKTİ!
Soyunma odasına 2-0'la giden Guardiola'nın öğrencileri ikinci devrede de durma niyetinde değildi. 73'te İlkay şık topuk pasını verdi, Haaland bu kez direği geçemedi. 76'da ise Eder Militao ters vuruşla ağları sarsınca maçın fişi çekildi. Karşılaşmanın skorunu ise 89'da oyuna giren Julian Alvarez 90+1'de belirledi: 4-0.
10 HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA FİNAL
Bu sonuçla 1-1'in rövanşında Los Galacticos'a karşı hem oyun hem skor konusunda büyük üstünlük kuran Manchester temsilcisi finale çıktı. 10 Haziran'da İstanbul'da Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak dev finalde Inter ile City kozlarını paylaşacak.
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