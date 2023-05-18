Kanarya’dan derbide Fırtına’ya geçit yok! Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU)

JORGE JESUS 2 İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanan Giresunspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, merkez orta sahada değişikliğe gitti. Jesus, bu bölgede İsmail Yüksek yerine Willian Arao'ya, Mert Hakan Yandaş yerine ise Miha Zajc'a ilk 11'de görev verdi.