Kanarya’dan derbide Fırtına’ya geçit yok! Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU)
Süper Lig’in 34. haftasında kendi evinde Trabzonspor’u konuk eden Fenerbahçe maçtan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen sarı-lacivertli ekip oynadığı futbolla taraftarını memnun etti. Lig'de son haftalara gelinirken Fenerbahçe önündeki bütün maçları kazanarak rakibi Galatasaray'ın hata yapmasını bekleyecek.
Süper Lig'de heyecan 34. Haftada oynanan karşılaşmalar ile noktalanmış oldu. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'ndaki derbi mücadelesinde Trabzonspor'u ağırladı.
Geçen hafta Giresunspor deplasmanında istediği sonucu alamayan ve sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'nin Trabzon karşısında oynadığı futbolla taraftarını memnun etti.
Jorge Jesus'un öğrencileri sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolundaki şansını devam ettirmiş oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada Arda Güler'in rakibini geçip verdiği ara pasta ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Michy Batshuayi'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
28. dakikada Diego Rossi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Enner Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
31. dakikada Edin Visca sol kanattan topla ilerleyip pasını ceza sahası içindeki Marek Hamsik'e aktardı. Hamsik'in sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.
36. dakikada Marek Hamsik'in ara pasında Umut Bozuk ceza sahası içi sağında topla buluştu. Umut'un arka direğe pasında topu alan Jens Larsen'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
38. dakikada Michy Batshuayi'nin pasında ceza yayı sol tarafında topu alan Diego Rossi'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55'inci dakikada Rossi'nin pasında topla buluşan Valencia'nın vuruşunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
56'ncı dakikada Arda'nın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Samet'in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
57'nci dakikada Arda'nın pasında topla buluşan Batshuayi'nin ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Uğurcan'dan dönen topu Hüseyin Türkmen uzaklaştırdı.
58'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta çizgide topa sahip olan Miha Zajc'ın rakiplerini geçerek pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Luan Peres'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
71'inci dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Arda'nın pasında topla buluşan Ferdi'nin uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Valencia'nın vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.
78'inci dakikada kaleci İrfan Can'ın hatalı pasında topla buluşan Maxi Gomez'in vuruşunda top İrfan Can'ın müdahalesiyle yandan dışarı gitti.
79'uncu dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içinde Trezequet'ye müdahalesi sonrasında mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.
80'inci dakikada topun başına geçen Trezequet topu ağlara gönderdi.
90+3'üncü dakikada Trezequet'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda İrfan Can meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
Mücadele Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
JORGE JESUS 2 İSMİ DEĞİŞTİRDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanan Giresunspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, merkez orta sahada değişikliğe gitti. Jesus, bu bölgede İsmail Yüksek yerine Willian Arao'ya, Mert Hakan Yandaş yerine ise Miha Zajc'a ilk 11'de görev verdi.
SERDAR AZİZ KADRODA YER ALMADI
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin tecrübeli savunma oyuncusu Serdar Aziz, maç kadrosunda yer almadı. Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanan Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'de görev alan ve son 2 resmi maçta da kulübede yer alan milli oyuncu, Jorge Jesus'un kararı doğrultusunda maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.
BJELICA'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaparak takımını Fenerbahçe karşısında sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, Arif Boşluk yerine Manolis Siopis'e, Enis Bardhi yerine Abdülkadir Ömür'e, Maxi Gomez yerine ise Edin Visca'ya ilk 11'de şans verdi.
EDIN VISCA 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Trabzonspor'un Bosnalı oyuncusu Edin Visca, 5 resmi maçın ardından kendisine ilk 11'de yer buldu. Yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncuya teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11'de görev verdi.
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR 11'LER:
Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Emre Mor, Miha Zajc, Diego Rossi, Michy Batshuayi, Enner Valencia
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Doğucan, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Umut Bozok
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 19 Mayıs Cuma Ulaşım Ücretsiz mi? 2023 Marmaray, İETT, metro, metrobüs, minibüs, vapur toplu taşıma bedava mı?
- 1.8 milyon kişi içinden bunlar EYT'li sayılmayacak! 1 TL dahi kaldıysa maaşlar yatmayacak! SSK, BAĞKUR'lu Mayıs bitmeden kontrol edin!
- Yarın sağlık ocağı açık mı? 19 Mayıs Cuma günü hastaneler, aile hekimleri, eczaneler çalışıyor mu?
- FB-TS MAÇI MAÇ ÖZETİ | 18 Mayıs Perşembe Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi kaç kaç bitti?
- 19 MAYIS İSTANBUL KONSERLER 2023 | Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, ücretsiz mi? Hangi sanatçılar çıkacak?
- 19 Mayıs anlam ve önemi | 19 Mayıs 1919'da ne oldu, neden kutlanır? Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ne zaman ilan edildi?
- Demet Özdemir uyguladığı yöntemi söyledi! Güzelliğini ona borçlu! Cildini her akşam bu şekilde temizliyor...
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? 102. Temel eğitim ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT 5000 prim günüyle emekli olmak mümkün mü? Kadın - erkek...
- ULUSAL STAJ PROGRAMI sonuçları ne zaman açıklanacak? Stajyer ücreti KAÇ TL oldu? 2023 Kariyer Kapısı Staj sonuç ekranı!
- Memurlara kira yardımı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL? Memurlara kira yardımı kimlere, hangi illerde verilecek?
- Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yayın tarihi değişti mi, belli mi?