Benfica kasanın ağzını açtı! Enes Ünal radarlarına girdi

BENFİCA'DAN ENES ÜNAL HAMLESİ

Portekiz basınından Record'un haberine göre Benfica, 26 yaşındaki milli golcümüz için devreye girdi. Getafe başkanı da Benfica'nın Enes Ünal ile ilgilendiğini söylerken, transfere açık kapı bıraktı. Portekiz'de sezonu şampiyon olarak tamamlamaya hazırlanan Benfica'nın, Gonçalo Ramos'u satacağı ve onun yerini Enes Ünal ile dolduracağı ifade edildi. Ayrıca Getafe'nin, milli oyuncu için 20 milyon euro bonservis ücreti istediği öğrenildi.