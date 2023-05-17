17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Benfica kasanın ağzını açtı! Enes Ünal radarlarına girdi

Benfica kasanın ağzını açtı! Enes Ünal radarlarına girdi

SPOR
Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
ABONE OL
Benfica kasanın ağzını açtı! Enes Ünal radarlarına girdi

Bu sezon İspanya La Liga'da gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren milli golcümüz Enes Ünal, Portekiz devi Benfica'nın radarına girdi. Sezonu şampiyon olarak tamamlamaya hazırlanan Portekiz ekibinin, 26 yaşındaki golcünün transferi için harekete geçtiği öğrenildi.

Bu sezon attığı gollerle Getafe'yi taşıyan milli golcümüz Enes Ünal, İspanya'dan ayrılmaya hazırlanıyor. La Liga'da oynadığı 33 karşılaşmada 14 gol ve 3 asist kaydeden Ünal, devlerin radarına girmeye devam ediyor.

BENFİCA'DAN ENES ÜNAL HAMLESİ

Portekiz basınından Record'un haberine göre Benfica, 26 yaşındaki milli golcümüz için devreye girdi. Getafe başkanı da Benfica'nın Enes Ünal ile ilgilendiğini söylerken, transfere açık kapı bıraktı. Portekiz'de sezonu şampiyon olarak tamamlamaya hazırlanan Benfica'nın, Gonçalo Ramos'u satacağı ve onun yerini Enes Ünal ile dolduracağı ifade edildi. Ayrıca Getafe'nin, milli oyuncu için 20 milyon euro bonservis ücreti istediği öğrenildi.

Bu sezon toplamda 36 karşılaşmada süre alan Enes Ünal, 15 gol ve 5 asistle oynadı. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncu, 9 milyon euro karşılığında Villarreal'den transfer edilmişti. Transfermarkt verilerine göre Enes Ünal'ın güncel piyasa değeri 25 milyon euro civarında.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA