İstanbul'a ilk bilet Inter'in! Şampiyonlar Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu finale yükseldi...
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde Milan’ı her iki maçta da mağlup eden Inter, İstanbul’da oynanacak dev final için bileti alan ilk takım oldu. Inter’in rakibi, bugün oynanacak Manchester City – Real Madrid maçının galibi olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde Milan'ı toplam skorda 3-0 mağlup eden Inter, İstanbul'da oynanacak dev finale bileti alan ilk takım oldu. Inter'in rakibi, Manchester City - Real Madrid maçının kazananı olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Milan'ı 2-0 mağlup eden Inter, rövanşta da sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve finale yükselen ilk takım oldu.
Şampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Inter'in İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalindeki rakibi Manchester City ile Real Madrid'in kapışmasının ardından belli olacak.
GALİBİYETİ LAUTARO GETİRDİ
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken iki takımın denk mücadelesi dikkat çekti. Inter ilk maçın skoruna güvenmeden, savunma planından taviz vermezken Milan savunmasında açık vermeden gol bulmaya devam etti.
İkinci yarıda Milan topa daha fazla sahip olmasına rağmen kaleyi bulan şut bulmakta zorlandı. Dakikalar 74'ü gösterdiğinde ise Lukaku, sol çaprazdaki Lautaro'ya indirdi. Yerden kalecinin ayağının dibine sert bir şut atan Lautaro Martinez takımını öne geçirmeyi başardı.
İlk 11'de maça başlayan Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, takımının İstanbul yürüyüşünde en büyük pay sahiplerinden biri olmayı da başardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zilkade ayı ne zaman, hangi ay? 2023 Zilkade ayı anlam ve önemi nedir? İlk 10 günün fazileti...
- Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne kadar sürer? 40 ikindi yağmurları nedir, nerede görülür?
- 1986'dan beri o köye kimse gidemiyor! Kıbledere'de olanlar ağızları bir karış açık bıraktı! Köye adım atanlar...
- Seda Bakan diyet yapmadan sadece bu yöntemi uyguladı! Tam tamına 30 kilo verdi, incecik gibi kaldı! Doğumdan sonra...
- 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı olacak? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT...
- İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde ilkokul mezunu 5.585 temizlik işçisi alınacak! Başvuru şartları neler?
- Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman yayınlanacak? Manchester City - Real Madrid maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz Davut Savaşçı kimdir? Yemekteyiz yarışmacısı Davut Bey kimdir, nereli, ne iş yapıyor?
- 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz, bedava mı olacak 2023? 19 Mayıs İETT, Marmaray, metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz olacak mı?
- TYP yeni kadro müjdesi, açıklaması geldi mi? TYP Mayıs ayı kadro açıklaması var mı, açıklandı mı?
- Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 17 Mayıs canlı izle! Günün puan durumu...
- 2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı ile evde bakım maaşı kaç TL olur?