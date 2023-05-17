İstanbul’a ilk bilet Inter’in! Şampiyonlar Ligi’nde Hakan Çalhanoğlu finale yükseldi...

GALİBİYETİ LAUTARO GETİRDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken iki takımın denk mücadelesi dikkat çekti. Inter ilk maçın skoruna güvenmeden, savunma planından taviz vermezken Milan savunmasında açık vermeden gol bulmaya devam etti.

İkinci yarıda Milan topa daha fazla sahip olmasına rağmen kaleyi bulan şut bulmakta zorlandı. Dakikalar 74'ü gösterdiğinde ise Lukaku, sol çaprazdaki Lautaro'ya indirdi. Yerden kalecinin ayağının dibine sert bir şut atan Lautaro Martinez takımını öne geçirmeyi başardı.

İlk 11'de maça başlayan Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, takımının İstanbul yürüyüşünde en büyük pay sahiplerinden biri olmayı da başardı.