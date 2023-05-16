Galatasaray'a bir dünya yıldızı! Tottenham'a transfer teklifi... Lucas Moura için Aslan devrede
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda büyük avantajı elinde bulunduran Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılılar Tottenham'ın yıldız ismi Lucas Moura ile ilgilenirken oyuncuya Premier Lig, Serie A, MLS, Katar ve Suudi Arabistan takımların ilgi gösterdiği belirtildi. İşte detaylar...
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Tottenham forması giyen Lucas Moura'ya geçtiğimiz ara transfer döneminde teklif yaptıkları öne sürüldü. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Lucas Moura takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Fransız basınında yer alan haberde, sözleşmesi bitecek Moura'nın takımdan ayrılacağı kaydedildi. Brezilyalı futbolcunun şimdiden birçok talibinin olduğu vurgulandı.
Moura'ya; Premier Lig, Serie A, MLS, Katar ve Suudi Arabistan takımların ilgi gösterdiği kaydedildi. Ayrıca 30 yaşındaki futbolcunun ülkesi Brezilya'ya da dönmesinin olasılıklar içerisinde yer aldığı öne sürüldü.
Moura'nın geleceği hakkında karar vermek adına kısa süre içerisinde menajeriyle bir araya gelmeyi planladığı aktarıldı.
Öte yandan Moura'ya ara transfer döneminde de teklif yapıldığı iddia edildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra iki İngiliz ekibinin de, geçtiğimiz ara transfer döneminde yıldız isim için şanslarını denedikleri belirtildi. Ancak oyuncunun o dönem Tottenham'da kalmayı ve sezonu takımda tamamlamaya karar verdiğinin altı çizildi.
2018 yılından bu yana Tottenham forması giyen Lucas Moura, bu sezon sadece 17 maçta süre aldı. Bu karşılaşmaların sadece 3'üne ilk 11'de başlayan Brezilyalı futbolcu, gol ve asist üretemedi.
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