Galatasaray’a bir dünya yıldızı! Tottenham’a transfer teklifi... Lucas Moura için Aslan devrede

Öte yandan Moura'ya ara transfer döneminde de teklif yapıldığı iddia edildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra iki İngiliz ekibinin de, geçtiğimiz ara transfer döneminde yıldız isim için şanslarını denedikleri belirtildi. Ancak oyuncunun o dönem Tottenham'da kalmayı ve sezonu takımda tamamlamaya karar verdiğinin altı çizildi.

2018 yılından bu yana Tottenham forması giyen Lucas Moura, bu sezon sadece 17 maçta süre aldı. Bu karşılaşmaların sadece 3'üne ilk 11'de başlayan Brezilyalı futbolcu, gol ve asist üretemedi.