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Spor Toto 1. Lig'de kritik gün! Süper Lig'e yükselecek ve ligden düşecek takım belli olabilir

SPOR
Giriş Tarihi: 16.05.2023
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Spor Toto 1. Lig’de kritik gün! Süper Lig’e yükselecek ve ligden düşecek takım belli olabilir

Spor Toto 1. Lig'de heyecan bugün oynanacak 37. hafta maçlarıyla devam edecek. Süper Lig'e yükselecek ikinci takım ve lige veda edecek takımın bugün belli olma ihtimali bulunuyor.

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