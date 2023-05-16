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Galatasaray’da İcardi rüzgarı! Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı! İstanbulspor 0-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 16.05.2023 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023
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Galatasaray’da İcardi rüzgarı! Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı! İstanbulspor 0-2 Galatasaray MAÇ SONUCU

Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda İstanbulspor’un konuğu olan Galatasaray maçtan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Şampiyonluk yarışında ciddi bir ivme yakalayan sarı-kırmızılı ekip kalan son iki maçını da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'de heyecan 34. Hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda İstanbulspor'un konuğu oldu.

Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda büyük bir yol kat etmiş oldu. Galatasaray son iki maçını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray, İstanbulspor galibiyetiyle puanını 76 yaptı ve maç fazlasıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 8'e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve puanını 76'ya yükseltti. Aslan böylece şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını da maç fazlasıyla 8'e çıkardı.

Galatasaray gelecek hafta Nef Stadyumu'nda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında Oliveira topla buluştu. Oliveira'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

12. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rashica'nın sert şutunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü.

42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Mertens'in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+6. dakikada İstanbulspor savunmasının hatasında Icardi ceza sahası içi sol çaprazında topun sahibi oldu. Kaleye sokulan Icardi'nin kale önüne çıkardığı pasta Rashica yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyerek penaltıya hükmetti.

45+11. dakikada Icardi'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Jenssen'in sağından ağlarla buluştu. 0-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

65. dakikada Galatasaray etkili geldi. Icardi'yle paslaşarak ceza sahasına giren Torreira, penaltı noktası üzerinde müsait pozisyondaki Mertens'i gördü. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Jensen uzanarak topu kontrol etti.

73. dakikada Zaniolo'nun rakip ceza sahası önünde Mehmet Yeşil'e yaptığı hareket sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu, bu futbolcuya sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Numanoğlu, 75. dakikada Zaniolo'yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

89. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içindeki Kerem'i gördü. Bu futbolcu savunma arkasına sarkan Icardi'ye pasını aktardı. Arjantinli futbolcu kale sahası içinde çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 0-2.

90+4. dakikada sol kanatta topla buluşan Emir Kaan Gültekin, ceza sahası dışı sol çaprazındaki Muammer Sarıkaya'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun plase vuruşunda, üst direğe çarpan top auta çıktı.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

İSTANBULSPOR: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Ba, Muammer, Onur, Rocca, Ethemi, Eze

GALATASARAY: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdulkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, İcardi

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