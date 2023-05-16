17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2023
ABONE OL
İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

"İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başakşehir galibiyetiyle büyük moral bulan sarı kırmızılılar kazanıp yoluna devam etmek istiyor. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak. Peki, İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

"İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının cevapları araştıırlan konular arasında yer alıyor. Başakşehir galibiyetiyle büyük moral bulan sarı kırmızılılar kazanıp yoluna devam etmek istiyor. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak. Peki, İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Son beş Süper Lig maçında 11 puan toplayan İstanbulspor, daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Ağustos-Eylül 2003 arasındaki altı karşılaşmalık süreçte yaşadı. Bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu altı Süper Lig maçındaki tek mağlubiyetini son ziyaretinde Beşiktaş'tan alan Galatasaray, bu galibiyetlerde rakip filelere toplam 16 gol gönderdi.

Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de aldığı 23 galibiyetin 14'ü tek farklı skorlarla geldi. Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde daha yüksek bir sayıya sadece 2014/15 sezonunda ulaştı. İstanbulspor bu sezon Süper Lig'de ortayla en az gol bulan takım. Galatasaray'ın ise şu ana kadar kalesinde gördüğü gollerin %27'si bu şekilde geldi. İstanbulspor forması giyen Emeka Eze, Süper Lig'de çıktığı son beş maçta da gole katkı yapmayı başardı.

Valon Ethemi, Süper Lig tarihinde İstanbulspor formasıyla bir sezonda en fazla gole ulaşan yabancı oyuncu olmak için sahaya çıkıyor. Bu sezon Süper Lig'de 102 dakikada bir gol ortalamasıyla oynayan Mauro Icardi, profesyonel kariyerinde en sık gol attığı lig sezonunu yaşıyor. Milot Rashica, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı son dört deplasman maçında birer gole doğrudan katkı sağladı. Sarı-kırmızılı ekip adına dış sahada daha uzun bir seri yakalayan son oyuncu Bruma.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA