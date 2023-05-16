İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de aldığı 23 galibiyetin 14'ü tek farklı skorlarla geldi. Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde daha yüksek bir sayıya sadece 2014/15 sezonunda ulaştı. İstanbulspor bu sezon Süper Lig'de ortayla en az gol bulan takım. Galatasaray'ın ise şu ana kadar kalesinde gördüğü gollerin %27'si bu şekilde geldi. İstanbulspor forması giyen Emeka Eze, Süper Lig'de çıktığı son beş maçta da gole katkı yapmayı başardı.