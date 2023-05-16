Kocaelispor, TFF 1. Lig’e yükseldi! Bir zafer de Çorum FK yaşadı...

Kırmızı-siyahlı ekibi şampiyonluk maçında ligin ilk haftasından bugüne kadar tüm maçlarını izleyen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de tribünden izledi. Bitiş düdüğü ile birlikte büyük bir coşku yaşan Bakan Yardımcısı Dere, hem Çorumluların hemde kırmızı-siyahlı ekibin coşkusuna ortak oldu.

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