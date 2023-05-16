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Kocaelispor, TFF 1. Lig'e yükseldi! Bir zafer de Çorum FK yaşadı...

SPOR
Giriş Tarihi: 16.05.2023 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023
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Kocaelispor, TFF 1. Lig’e yükseldi! Bir zafer de Çorum FK yaşadı...

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Kocaelispor, TF 2.Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan edip Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK ise, sahasında Isparta FK'yi 2-1'lik skorla mağlup ederek bir üst lige yükselmiş oldu.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Kocaelispor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan edip Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında 1. Lig'den düşerek taraftarına büyük üzüntü yaşatan Kocaelispor'un 2. Lig serüveni kısa sürdü.

KOCAELİ'DE ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI

Doğru yapılanma ve güçlü kadrosuyla lige ağırlığını koyan Yeşil-Siyahlı ekip, sahasında ağırladığı Kastamonuspor'u 2-1 yenerek ligin bitimine 1 hafta kala 82 puanla şampiyonluğunu ilan etti.

ÇORUM'DAN BÜYÜK BAŞARI

TFF. 2 Lig Beyaz Grup'ta lider olan Çorum FK, sahasında karşılaştığı Isparta 32 Spor'u 2-1 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkan Çorum FK'nın şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuya neden oldu. Kırmızı-siyahlı taraftarlar maç başlamadan saatler önce stadyuma gelerek tribünleri doldurdu. Maç boyunca tezahürat eden taraftarlar kırmızı siyahlı ekibi 90 dakika boyunca yalnız bırakmadı.

Kırmızı-siyahlı ekibi şampiyonluk maçında ligin ilk haftasından bugüne kadar tüm maçlarını izleyen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de tribünden izledi. Bitiş düdüğü ile birlikte büyük bir coşku yaşan Bakan Yardımcısı Dere, hem Çorumluların hemde kırmızı-siyahlı ekibin coşkusuna ortak oldu.

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