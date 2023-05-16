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Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş İtalya'da büyük onur!

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Giriş Tarihi: 16.05.2023
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Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş İtalya’da büyük onur!

Roma 18 Yaş Altı Futbol Takımı'nı çalıştıran genç teknik adam Tuğberk Tanrıvermiş, İtalya'nın prestijli organizasyonlarından olan Maurizio Maestrelli Ödülleri'nde yılın en iyi genç teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

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