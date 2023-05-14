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Nantes'tan skandal karar! Mostafa Mohamed LGBT+ formayı giymek istemeyince kadro dışı kaldı

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Giriş Tarihi: 14.05.2023 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023
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Nantes’tan skandal karar! Mostafa Mohamed LGBT+ formayı giymek istemeyince kadro dışı kaldı

Nantes'ta Mustafa Muhammed, LGBT+ sembolü olan formayı giymeyi reddettiği için Toulouse maçının kadrosunda yer almadı. Nantes'da kiralık olarak forma giyen Mısırlı futbolcu, bugün oynanacak Toulouse-Nantes maçı öncesi LGBT+ temalı formayı giymeyi reddetiği için kulüp tarafından kadro dışı bırakıldı.

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