Orkun Kökçü’lü Feyenoord şampiyon!





ORKUN KÖKÇÜ 10 GOLLÜK KATKI

Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, gösterdiği performansla şampiyonluğa önemli bir katkı verdi. Ligde 30 müsabakada 8 kez rakip fileleri havalandıran Orkun, 2 golün de asistini yaptı. Ligde 10 gole doğrudan katkı veren Orkun Kökçü, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 maçta da 3 gol, 2 asiste imza attı.