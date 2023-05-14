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Galatasaray'da sürpriz Sacha Boey kararı! İşte alacağı yıllık ücret...

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Giriş Tarihi: 14.05.2023 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023
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Galatasaray’da sürpriz Sacha Boey kararı! İşte alacağı yıllık ücret...

Galatasaray, bu sezon gösterdiği etkili performansla dikkat çeken Sacha Boey'un sözleşmesini uzatma kararı aldı.Yıllık 480 bin euro kazanan Fransız oyuncunun maaşı 1 milyon 250 bin euro yapılacak. İşte detaylar...

Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

SÖZLEŞMESİ YENİLENECEK

Taraftarın sevgilisi olan Boey, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. Yönetim, genç sağ bek için flaş karar aldı. Sacha Boey ile masaya oturacak yönetim, oyuncunun sözleşmesinde düzenlemeye gidecek.

YILLIK MAAŞA BÜYÜK ZAM

Sarı kırmızılılar oyuncunun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatacak. Galatasaray'dan 480 bin euro kazanan Fransız oyuncunun maaşı 1,25 milyon euro yükseltilecek.

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