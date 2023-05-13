Dursun Özbek’ten Fenerbahçelileri kızdıran tezahürat! Sosyal medyada sert tepki gördü
Süper Lig’de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray’da, 14 Mayıs seçimleri nedeniyle maçların oynanmadığı haftada futbolcu ve eşleri Florya’da buluştu. Başkan Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı yöneticilerinden de katıldığı etkinlikte söylenen tezahürat Fenerbahçeli tarafların tepkisini çekti. Etkinlikte ‘Fener Ağlama’ tezahüratı yapılırken Başkan Dursun Özbek’in de bu tezahürata eşlik etmesi sosyal medyada sarı-lacivertli taraflardan tarafından hoş karşılanmadı. İşte o anlar…
Süper Lig'de şampiyonluk potasında lider konumda bulunan Galatasaray'da moraller yerinde. Seçim nedeniyle maçların oynanmadığı haftada futbol ve eşleri Florya'da düzenlenen etkinliğe katıldı.
Başkan Dursun Özbek ve Galatasaraylı yöneticilerin de katıldığı etkinlikte neşeli anlar yaşandı. Etkinlikte söylenen tezahüratlar sırasında Fenerbahçeli taraftarları kızdıran bir an yaşandı.
ÖZBEK'TEN 'FENER AĞLAMA' TEZAHÜRATI!
Başkan Dursun Özbek'in de katıldığı etkinlikte söylenen tezahürat Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı. Sosyal medyada pekçok kişi tarafından görüntülenen videoya sarı-lacivertli takımın taraftarları oldukça sert tepki gösterdi.
Özbek'in etkinlikte toplu yapılan tezahürat sırasında 'Fener ağlama' tezahüratı yapılırken başkan Özbek de bu tezahürata eşlik etti.
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