Dursun Özbek’ten Fenerbahçelileri kızdıran tezahürat! Sosyal medyada sert tepki gördü

Süper Lig'de şampiyonluk potasında lider konumda bulunan Galatasaray'da moraller yerinde. Seçim nedeniyle maçların oynanmadığı haftada futbol ve eşleri Florya'da düzenlenen etkinliğe katıldı.

Başkan Dursun Özbek ve Galatasaraylı yöneticilerin de katıldığı etkinlikte neşeli anlar yaşandı. Etkinlikte söylenen tezahüratlar sırasında Fenerbahçeli taraftarları kızdıran bir an yaşandı.