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Trabzon'da Fenerbahçe maçı öncesi 'Fırtına' çıktı!

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Giriş Tarihi: 13.05.2023
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Trabzon’da Fenerbahçe maçı öncesi ’Fırtına’ çıktı!

Ankaragücü galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor, yüksek motivasyonla Fenerbahçe derbisine kilitlendi... Yoğun şekilde çalışan Karadeniz ekibi dün çift idman yaptı, sakatlıktan kurtulan yıldızlarda tek tek takıma dönmeye başladı.

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