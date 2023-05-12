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TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı yabancı kuralı için hemfikir oldu! Kritik toplantıdan önemli kararlar çıktı

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Giriş Tarihi: 12.05.2023 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
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TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı yabancı kuralı için hemfikir oldu! Kritik toplantıdan önemli kararlar çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin ana gündem maddesi yeni sezon için yabancı kuralı olan toplantısı sona erdi. Yapılan görüşmelerde mevcut 14 yabancılı (8+3) sistemin bir yıl daha devam etmesine karar verildi.

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