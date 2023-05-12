12 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Trabzonspor derbisi için son dakika "seyirci" kararı

Fenerbahçe Trabzonspor derbisi için son dakika "seyirci" kararı

SPOR
Giriş Tarihi: 12.05.2023 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
ABONE OL
Fenerbahçe Trabzonspor derbisi için son dakika seyirci kararı

Son dakika haberleri | İl Güvenlik Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü yapılacak Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakasında deplasman taraftarlarının alınmayacağını duyurdu.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda sakatlıkları bulunan Manolis Siopis, Dorukhan Toköz ve Stefano Denswil, takımdan ayrı çalıştı.

Dar alanda pas çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale maçla devam etti.

Bordo-mavililer, akşam yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

FLAŞ SEYİRCİ KARARI

Diğer taraftan İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakasında deplasman taraftarlarının alınmayacağını duyurdu.

FENERBAHÇE KOORDİNASYON VE ÇABUKLUK ÇALIŞTI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Tahkim Kurulu’ndan Bakasetas kararı TAHKİM KURULU'NDAN BAKASETAS KARARI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA