12 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Tahkim Kurulu'ndan Bakasetas kararı! Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde oynayabilecek mi?

Tahkim Kurulu'ndan Bakasetas kararı! Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde oynayabilecek mi?

SPOR
Giriş Tarihi: 12.05.2023
ABONE OL
Tahkim Kurulu’ndan Bakasetas kararı! Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde oynayabilecek mi?

Süper Lig2in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi öncesi Tahkim Kurulu, Anastasios Bakasetas ile ilgili yapılan itirazı karara bağladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA