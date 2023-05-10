10 Mayıs 2023, Çarşamba
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

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Giriş Tarihi: 10.05.2023
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UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final heyecanı başlıyor

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi yarı final aşamasının ilk ayağında yarın iki maç oynanacak. İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.

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