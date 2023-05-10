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Beşiktaş'tan Salih Uçan kararı!

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Giriş Tarihi: 10.05.2023
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Beşiktaş’tan Salih Uçan kararı!

Beşiktaş, takımın yıldız orta sahası Salih Uçan ile sözleşme yenileme kararı aldı. Takımın son haftalardaki çıkışının mimarlarından olan 29 yaşındaki futbolcunun gelecek yıl bitecek olan kontratı 2 sene daha uzatılacak.

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