Trabzonspor flaş karar! Naci Ünüvar ile yollar ayırdı

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Naci Ünüvar arasındaki 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.