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Trabzonspor flaş karar! Naci Ünüvar ile yollar ayırdı

SPOR
Giriş Tarihi: 10.05.2023 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
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Trabzonspor flaş karar! Naci Ünüvar ile yollar ayırdı

Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavili ekip, sezon başında Hollanda'nın Ajax takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Naci Ünüvar'ın sözleşmesini karşılıklı feshettiğini açıkladı

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Naci Ünüvar arasındaki 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

TRABZONSPOR FORMASINI 12 MAÇTA GİYDİ

Sezonun geride kalan kısmında kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Naci Ünüvar, 12 maçta görev yaptı.

19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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