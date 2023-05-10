10 Mayıs 2023, Çarşamba
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Tur İngiltere'ye kaldı! Real Madrid 1-1 Manchester City (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 10.05.2023 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
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Tur İngiltere’ye kaldı! Real Madrid 1-1 Manchester City MAÇ SONUCU

Real Madrid ile Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşılaşırken büyük çekişmenin yaşandığı mücadele 1-1 sona erdi. Finale yükselecek takım 17 Mayıs Çarşamba günü İngiltere'de Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma sonrası belli olacak. İşte detaylar...

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