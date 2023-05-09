09 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Weghorst resmen açıkladı: Görüşmeler olumlu

Weghorst resmen açıkladı: Görüşmeler olumlu

SPOR
Giriş Tarihi: 09.05.2023
ABONE OL
Weghorst resmen açıkladı: Görüşmeler olumlu

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, geleceğiyle alakalı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA