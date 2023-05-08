Emre Belözoğlu’ndan Galatasaray itirafı: Ben Fenerbahçeli Emreyim ama...

"ASLA GALATASARAY'I ÇALIŞTIRMAM DEMEM"

Kritik maç sonrası açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada "Asla Galatasaray'ı çalıştırmam demem" ifadelerini kullandı.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:

Galatasaray'a karşı 50 bin kişi önünde oynamak kolay değil. Kendimizi avantajlı noktaya çekebilecek hamleler yapabilirdik ama her hamlemizde oyun kötüye gitti. Her oyuncu isteyecek, biz isteyeceğiz. Buradan istediğimiz sonuçla ayrılamıyorsak burada hepimizin payı var. Tabii ki sorumluluk bende.

Ben Fenerbahçeli Emreyim ama hayat bana büyük laflar etmemeyi öğretti. Asla Galatasaray'ı çalıştırmam demem.