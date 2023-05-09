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REAL MADRID MANCHESTER CITY CANLI MAÇ İZLE! 9 Mayıs Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda, ŞİFRESİZ mi?

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Giriş Tarihi: 09.05.2023 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
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REAL MADRID MANCHESTER CITY CANLI MAÇ İZLE! 9 Mayıs Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda, ŞİFRESİZ mi?

"Real Madrid-Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı sorgulanmaya başladı. Real Madrid, yarı final ilk maçında sahasında Manchester City'i konuk edecek. Maç hakkındaki detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Real Madrid-Manchester City maçı hangi kanalda canlı verilecek?

Real Madrid-Manchester City maçı canlı şifresiz izle! UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Bu noktada futbolseverler, Real Madrid Manchester City maçı canlı izle şeklinde sorgulamalar yapıyor. Peki Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Kritik mücadele 9 Mayıs 2023 Salı günü oynanacak.

REAL MADRID MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid ile Manchester City maçında ilk düdük saat 22:00'de başlayacak.

REAL MADRID MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV8 ekranlarında yayınlanacak.

REAL MADRID MANCHESTER CITY MAÇI İLK 11'LER

REAL MADRID XI: Courtois, Carvajal, Alaba, Kroos, Benzema, Modric, Camavinga, Valverde, Vini Jr., Rodrygo, Rüdiger

MANCHESTER CITY XI: Ederson, Walker, Stones, Dias, Akanji, Rodrigo, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland

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