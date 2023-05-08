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GS BAŞAKŞEHİR CANLI MAÇ İZLE! 8 Mayıs Galatasaray Başakşehir Süper Lig maçı hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2023 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
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GS BAŞAKŞEHİR CANLI MAÇ İZLE! 8 Mayıs Galatasaray Başakşehir Süper Lig maçı hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir?

"GS-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında zirve yarışı devam ederken, Galatasaray, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Futbol heyecanını kaçırmak istemeyenler ise canlı maç izleme ekranını araştırıyor. İşte, 8 Mayıs GS- Başakşehir canlı maç izleme erkanı!

Galatasaray Başakşehir CANLI MAÇ İZLE! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Bugün oynanacak maçın detayları ise futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, GS-Başakşehir muhtemel 11'i ve canlı şifresiz maç izleme ekranı!

GS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Başakşehir karşılaşması, bugün saat 20:00'de başlayacak. Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Maçı canlı takip etmek için tıklayınız

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo.

30. RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de bugüne kadar 29 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 14 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 8 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 51 golüne, Bozbaykuşlar 36 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 7-0'lık skorla galip ayrıldı. İki takım bu sezon ayrıca Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde karşılaştı ve Başakşehir sahadan 3-2 galip ayrılıp tur atlayan taraf oldu.

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