Galatasaray’dan yeni sezon için forvete bomba isim! Sarı kırmızılıların rakibi Sevilla...

RANGERS'TA DEVAM ETMEYECEK

İspanyol basınında yer alan habere göre, Rangers forması giyen Alfredo Morelos, sezon sonunda takımdan ayrılacak. İskoç temsilcisinin Morelos'a yeni sözleşme teklifinde bulunmadığı ve Kolombiyalı golcünün kariyerine Rangers'ta devam etmeyeceği kaydedildi.

RAKİP SEVİLLA

26 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen kulüplerden biri de Galatasaray olarak gösterildi. Morelos'a ayrıca Sevilla'nın da ilgisinin olduğu öne sürüldü. 2017'den bu yana Rangers forması giyen Alfredo Morelos, İskoç ekibinde çıktığı 265 maçta 124 gol attı.