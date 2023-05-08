Galatasaray'dan yeni sezon için forvete bomba isim! Sarı kırmızılıların rakibi Sevilla...
Ligde şampiyonluk yolunda avantajı elinde bulunduran Galatasaray yeni sezonda forvet için Rangers forması giyen Alfredo Morelos'u kadrosuna katmak istiyor. Sezon sonu takımından ayrılacak isim için Sevilla'nın da devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın, Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alfredo Morelos ile ilgilendiği belirtildi.
FORVETE ALTERNATİF İSİM
Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray, forvet bölgesi için alternatif üzerinde de çalışmaya devam ediyor.
RANGERS'TA DEVAM ETMEYECEK
İspanyol basınında yer alan habere göre, Rangers forması giyen Alfredo Morelos, sezon sonunda takımdan ayrılacak. İskoç temsilcisinin Morelos'a yeni sözleşme teklifinde bulunmadığı ve Kolombiyalı golcünün kariyerine Rangers'ta devam etmeyeceği kaydedildi.
RAKİP SEVİLLA
26 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen kulüplerden biri de Galatasaray olarak gösterildi. Morelos'a ayrıca Sevilla'nın da ilgisinin olduğu öne sürüldü. 2017'den bu yana Rangers forması giyen Alfredo Morelos, İskoç ekibinde çıktığı 265 maçta 124 gol attı.
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