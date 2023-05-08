08 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'dan yeni sezon için forvete bomba isim! Sarı kırmızılıların rakibi Sevilla...

Galatasaray'dan yeni sezon için forvete bomba isim! Sarı kırmızılıların rakibi Sevilla...

SPOR
Giriş Tarihi: 08.05.2023 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
ABONE OL
Galatasaray’dan yeni sezon için forvete bomba isim! Sarı kırmızılıların rakibi Sevilla...

Ligde şampiyonluk yolunda avantajı elinde bulunduran Galatasaray yeni sezonda forvet için Rangers forması giyen Alfredo Morelos'u kadrosuna katmak istiyor. Sezon sonu takımından ayrılacak isim için Sevilla'nın da devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın, Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alfredo Morelos ile ilgilendiği belirtildi.

FORVETE ALTERNATİF İSİM

Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray, forvet bölgesi için alternatif üzerinde de çalışmaya devam ediyor.

RANGERS'TA DEVAM ETMEYECEK

İspanyol basınında yer alan habere göre, Rangers forması giyen Alfredo Morelos, sezon sonunda takımdan ayrılacak. İskoç temsilcisinin Morelos'a yeni sözleşme teklifinde bulunmadığı ve Kolombiyalı golcünün kariyerine Rangers'ta devam etmeyeceği kaydedildi.

RAKİP SEVİLLA

26 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen kulüplerden biri de Galatasaray olarak gösterildi. Morelos'a ayrıca Sevilla'nın da ilgisinin olduğu öne sürüldü. 2017'den bu yana Rangers forması giyen Alfredo Morelos, İskoç ekibinde çıktığı 265 maçta 124 gol attı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA