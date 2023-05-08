Yönetimden 5 milyon TL prim! Galatasaray – Başakşehir maçı muhtemel 11’leri…

Geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 70 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-lacivertliler ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 51 puanla 5. Sırada...

Süper Lig'de son oynadığı son 2 maçında 4 puan kaybeden Galatasaray, Başakşehir maçından galip ayrılıp, şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken hata yapmak istemiyor. Sarı kırmızılı takımın en büyük güvencesi yine taraftarı olacak. Başakşehir maçı için satışa çıkan biletler tükendi ve Nef Stadyumu'na 50 bin taraftar bekleniyor.