Yönetimden 5 milyon TL prim! Galatasaray – Başakşehir maçı muhtemel 11’leri…
Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray kendi evinde Başakşehir’i ağırlıyor. Fenerbahçe’nin dün deplasmanda Giresunspor’a puan kaybetmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında arayı açarak son düzlüğe rahat bir şekilde girmeyi hedefliyor. Zirveyi doğrudan ilgilendiren kritik maç öncesi sarı-kırmızılı ekipte eksik bulunmazken, teknik direktör Okan Buruk muhtemel 11'ini belirledi. İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri....
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir ile NEF stadyumunda karşı karşıya gelecek Galatasaray'da moraller yerinde. Şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Fenerbahçe'nin dün Giresunspor deplasmanında puan kaybetmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip Başakşehir maçını kazanarak şampiyonluk yarışında arayı açarak rahatlamak istiyor.
Spor Toto Süper Lig'in bitimine 5 maç kalırken, Galatasaray bugün saat 20.00'de Medipol Başakşehir'i NEF Stadyumu'nda konuk edecek.
Geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 70 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-lacivertliler ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 51 puanla 5. Sırada...
Süper Lig'de son oynadığı son 2 maçında 4 puan kaybeden Galatasaray, Başakşehir maçından galip ayrılıp, şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken hata yapmak istemiyor. Sarı kırmızılı takımın en büyük güvencesi yine taraftarı olacak. Başakşehir maçı için satışa çıkan biletler tükendi ve Nef Stadyumu'na 50 bin taraftar bekleniyor.
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇININ 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Zaniolo, Icardi
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Edgar, Duarte, Lima, Biglia, Mahmut, Serdar, Aleksic, Deniz, Figueiredo.
OKAN BURUK'A ÖZEL TEZAHÜRAT
Tribünlere asılacak pankartlarla takıma şampiyonluk yolunda duyulan güven vurgulanacak. Teknik direktör Okan Buruk'a da maç öncesinde özel tezahürat yapılacak.
5 FUTBOLCU KART SINIRINDA!
Galatasaray'da, Başakşehir maçı öncesinde İcardi, Kerem, Oliveira, Rashica ve Sacha Boey, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri halinde deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçında cezalı duruma düşecek..
Başakşehir'de ise Caner, Serdar, Ömer Ali, Leo Duarte, Touba ve Okaka ceza sınırında.
YÖNETİM 5 MİLYON TL PRİM VERECEK
Yeni bir puan kaybı istemeyen Galatasaray yönetimi de kesenin ağzını açtı. Başakşehir karşılaşması öncesi futbolcuların moralini yükseltmek isteyen sarı-kırmızılı yöneticiler, galibiyete ulaşılması halinde takıma 5 milyon TL dağıtacak..
SON İDMANI ASLANTEPE'DE YAPTILAR
Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren G.Saray son taktik çalışmasını Florya yerine Nef Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Aslantepe'de provasını yapan sarı-kırmızılı takım kampa girmedi. Bugün Florya'da kahvaltıda buluşarak maç saatini bekleyecekler..
GÖZLER HAKEMDE
Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak kritik karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Atay olacak..
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KOCAELİ 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları! İzmit, Körfez, Gebze...
- DİYARBAKIR 14 MAYIS 2023 SEÇİM SONUÇLARI! YSK Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları!
- ADANA 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları! Çukurova, Seyhan, Yüreğir...
- EYT'de kadın - erkek yeni prim şartı hesaplandı! Çizelge güncellendi, 2000 sonrası kademeli emeklilik, staj ve 5000 prim günü! 15 yıl 3600 gün...
- GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ne zaman açıklanacak? Oy oranları...
- BURSA 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları! Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer...
- KONYA SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu ne zaman açıklanacak?
- MERSİN 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları…
- ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili il seçim sonuçları ve oy oranları…
- ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili 14 Mayıs il il seçim sonuçları ve oy oranları!
- İSTANBUL 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları! Esenler, Bağcılar, Kadıköy...
- YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? YKS TYT, AYT sınav giriş yerleri hangi tarihte açıklanacak?