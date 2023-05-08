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Yönetimden 5 milyon TL prim! Galatasaray – Başakşehir maçı muhtemel 11’leri…

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Giriş Tarihi: 08.05.2023 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
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Yönetimden 5 milyon TL prim! Galatasaray – Başakşehir maçı muhtemel 11’leri…

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray kendi evinde Başakşehir’i ağırlıyor. Fenerbahçe’nin dün deplasmanda Giresunspor’a puan kaybetmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında arayı açarak son düzlüğe rahat bir şekilde girmeyi hedefliyor. Zirveyi doğrudan ilgilendiren kritik maç öncesi sarı-kırmızılı ekipte eksik bulunmazken, teknik direktör Okan Buruk muhtemel 11'ini belirledi. İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri....

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir ile NEF stadyumunda karşı karşıya gelecek Galatasaray'da moraller yerinde. Şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Fenerbahçe'nin dün Giresunspor deplasmanında puan kaybetmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip Başakşehir maçını kazanarak şampiyonluk yarışında arayı açarak rahatlamak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 5 maç kalırken, Galatasaray bugün saat 20.00'de Medipol Başakşehir'i NEF Stadyumu'nda konuk edecek.

Geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 70 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-lacivertliler ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 51 puanla 5. Sırada...

Süper Lig'de son oynadığı son 2 maçında 4 puan kaybeden Galatasaray, Başakşehir maçından galip ayrılıp, şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken hata yapmak istemiyor. Sarı kırmızılı takımın en büyük güvencesi yine taraftarı olacak. Başakşehir maçı için satışa çıkan biletler tükendi ve Nef Stadyumu'na 50 bin taraftar bekleniyor.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇININ 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Zaniolo, Icardi

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Edgar, Duarte, Lima, Biglia, Mahmut, Serdar, Aleksic, Deniz, Figueiredo.

OKAN BURUK'A ÖZEL TEZAHÜRAT

Tribünlere asılacak pankartlarla takıma şampiyonluk yolunda duyulan güven vurgulanacak. Teknik direktör Okan Buruk'a da maç öncesinde özel tezahürat yapılacak.

5 FUTBOLCU KART SINIRINDA!

Galatasaray'da, Başakşehir maçı öncesinde İcardi, Kerem, Oliveira, Rashica ve Sacha Boey, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri halinde deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçında cezalı duruma düşecek..

Başakşehir'de ise Caner, Serdar, Ömer Ali, Leo Duarte, Touba ve Okaka ceza sınırında.

YÖNETİM 5 MİLYON TL PRİM VERECEK

Yeni bir puan kaybı istemeyen Galatasaray yönetimi de kesenin ağzını açtı. Başakşehir karşılaşması öncesi futbolcuların moralini yükseltmek isteyen sarı-kırmızılı yöneticiler, galibiyete ulaşılması halinde takıma 5 milyon TL dağıtacak..

SON İDMANI ASLANTEPE'DE YAPTILAR

Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren G.Saray son taktik çalışmasını Florya yerine Nef Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Aslantepe'de provasını yapan sarı-kırmızılı takım kampa girmedi. Bugün Florya'da kahvaltıda buluşarak maç saatini bekleyecekler..

GÖZLER HAKEMDE

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak kritik karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Atay olacak..

EVİNDE YENİLMİYOR

Galatasaray ayrıca ligde Nef'te oynadığı son 14 maçta yenilmedi.

Sarı- kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 14 karşılaşmada 12 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

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