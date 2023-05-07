Süper Lig'e yükselen Samsunspor kupasını aldı
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Yılport Samsunspor kupasını aldı.
19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen kupa töreninde Yılport Samsunsporlu taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
Törene, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile futbolcular katıldı.
Büyükekşi, törende yaptığı konuşmada, Yılport Samsunspor'u tebrik ederek, "TFF 1'inci Lig'deki bu yarıştaki bu ipi Samsunspor göğüsledi. Sizlerin huzurunda yağmur, çamur demeden takımlarını destekleyen Samsunsporlu taraftarları saygıyla selamlıyorum. Bugünün Samsunspor'un şöleni olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Yılport Samsunspor Başkanı Yıldırım da bu başarıyı birlikte gerçekleştireceklerine inandığını ifade ederek, "O nedenle sizlere çok büyük bir söz verdim ve o sözü yerine getirdiğim için yüce Allah'ıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Samsunspor 11 yıl Süper Lig'den uzaklaştı. Ben diyorum ki bu gece sizlerin huzurunda birlikte yeni bir destan yazmaya hazır mıyız? Samsun işte böyle kenetleneceğiz ve Süper Lig'de birlikte destan yazacağız. Efsane geri geldi diyeceğiz." şeklinde konuştu.
Ticaret Bakanı Muş ile TFF Başkanı Büyükekşi sahneye çıkan futbolculara madalyalarını taktı. TFF'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle tasarlanan şampiyonluk kupası da ilk defa TFF Başkanı Büyükekşi tarafından Yılport Samsunspor kaptanı Osman Çelik'e verildi.
Kırmızı-beyazlı futbolcular, daha sonra takım halinde kupayı kaldırarak büyük sevinç yaşadı. Futbolcular töreninin ardından kupayla tribündeki taraftarları selamladı.
Kupa törenin nedeniyle düzenlenen konserde ise ünlü sanatçılar İrem Derici, Sefo ve Özcan Deniz sahne aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 10 Temmuz 1913'te kaydedilen en yüksek sıcaklık nerede kaydedilmiştir?
- Vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman? Vergisiz cep telefonu satışı hangi markalarda geçerli olacak?
- Hangisi Türkiye'nin illerinden biri olan Çorum'un komşusu değildir?
- Yargı Ilgaz öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Yargı Kaan Urgancıoğlu diziden ayrılacak mı?
- Asgari ücrete ara zam oranı netleşti mi? Asgari ücrete Temmuz ayında ne kadar, kaç TL zam yapılacak?
- DİB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? 4 BİN 538 Diyanet İşleri Başkanlığı sonuçları ne zaman açıklanır?
- EYT, SSK, BAĞKUR zamlı promosyon tablosu netleşti! Atı alan Üsküdar'ı geçmeden faydalanın! 7.000 TL'den 9.500 TL'ye kadar... Ziraat, Halkbank, İş Bankası...
- Emeklilik prim - gün sayısı güncellendi! Sigorta girişi 1999 - 2000 - 2001 sonrası olanlar yararlanacak! Staj ve çıraklık sigortası...
- Sözleşmeli öğretmen atama sonuç tarihi 2023 | Açıklandı mı, Ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen atama tercih e-Devlet sonuç sorgulama ekranı!
- BAĞ-KUR'lunun SSK prim eşitliğiyle EMEKLİ TAKIMI oluştu! 7200 PRİM gününde şartlar netleşti! Esnafa 5 yıllık kazanç! Erken emeklilikte kapsam değişecek!
- LGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? LGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Altın fiyatlarında kritik haftada fırtına uyarısı! Kuyumcular bile şaştı kaldı! İslam Memiş kesin konuştu: "Varlıklarınıza sahip çıkın!"