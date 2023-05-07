Fenerbahçe Giresun’da yara aldı: Maç sonundaki tezahürat ortalığı karıştırdı!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 33. Haftasında şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'un konuğu oldu.

Sarı-lacivertli ekip sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşadı.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından ev sahibi ekipten Fenerbahçe'ye flaş bir gönderme yapıldı.