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Fenerbahçe Giresun'da yara aldı: Maç sonundaki tezahürat ortalığı karıştırdı!

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Giriş Tarihi: 07.05.2023 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023
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Fenerbahçe Giresun’da yara aldı: Maç sonundaki tezahürat ortalığı karıştırdı!

Spor Toto Süper Lig’in 33. Haftasında GiresunsporFenerbahçe karşı karşıya geldi. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele sonrasında Giresunspor deplasmanından istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ciddi bir yara aldı. Çotanak Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanırken, maçın hemen ardından Giresunspor tribünlerinde ‘Fener ağlama’ tezahüratları sonrasında ortalık karıştı.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 33. Haftasında şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'un konuğu oldu.

Sarı-lacivertli ekip sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşadı.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından ev sahibi ekipten Fenerbahçe'ye flaş bir gönderme yapıldı.

FENERBAHÇE GİRESUN'DA YARA ALDI

Mücadelede Fenerbahçe'nin tek golünü 20. dakikada penaltıdan Batshuayi kaydetti. Giresunspor'un beraberlik golünü ise 68. dakikada Bajic kaydetti.

Bu maçın ardından Fenerbahçe ligde 68 puanla 2. sırada yer aldı. Giresunspor ise 28 puanla 16. sırada bulunuyor.

'FENER AĞLAMA' TEZAHÜRATLARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Maç esnasında ve maçtan sonra iki takım arasından gerginlikler yaşanırken Giresunspor tribünleri bitiş düdüğünün ardından 'Fener Ağlama' tezahüratında bulundu.

Maçtan sonra sahadaki futbolcular, yedek kulübeleri ve teknik heyetler saha içinde tartışmaya başladı. Yaşanan olayları yatıştırmak için güvenlik görevlileri araya girdi.

Saha içindeki gerginlik soyunma odası koridorlarına da taştı. Güvenlik görevlilerinin çabası yeterli olmayınca mücadelede görevli spor büroya bağlı polis ekipleri olayları yatıştırmak için devreye girdi.

Fenerbahçe Giresun’da kayıplarda! FENERBAHÇE GİRESUN'DA KAYIPLARDA!
Fenerbahçe Giresun’da kayıplarda!

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