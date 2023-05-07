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Galatasaray maçında yok! Sivasspor'da kırmızı kart gören Mustapha Yatabare İstanbul'da oynayamayacak

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Giriş Tarihi: 07.05.2023 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023
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Galatasaray maçında yok! Sivasspor’da kırmızı kart gören Mustapha Yatabare İstanbul’da oynayamayacak

Ümreniyespor ile Sivasspor'un karşı karşıya geldiği maçta Sivaslı futbolcu Mustapha Yatabare kırmızı kart gördü. Direkt kırmızı kart gören Yatabare'nin Galatasaray maçında forma giymesi bekleniyor. İşte detaylar...

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