Jorge Jesus'tan Giresunspor beraberliği sonrası itiraf: Artık rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz
Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor deplasmanında 1-1'lik skorla ayrılan ve şampiyonluk yolunda büyük kayıp yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus maç sonu açıklamalarda bulundu. Jesus yaptığı açıklamada "Artık elimizden geleni yapıp, rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Deneyimli teknik direktör Jorge Jesus kritik puan kaybı sonrasında açıklamalarda bulundu.
"İYİ OYNAMADIK"
Jesus, maçın ardından yaptığı açıklamada; "Maçtan önce de söylemiştim. Kazanmaktan başka çare yoktu. Ama iyi oynayamadık. 1-0'ı korumak istedik ancak onu da başaramadık. Gerçek bu; diyecek fazla bir şey yok." dedi.
"RAKİBİN DE HAKKINI VERMEK GEREKİR"
Portekizli teknik adam sözlerinin devamında; "Bugün takım, alışık olduğumuz gibi pozisyon üretemedi. Rakibin de hakkını vermek gerekir. İyi savundular. Süreye de çok oynadılar ama bu bir bahane değil." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'IN PUAN KAYBINI BEKLEYECEĞİZ"
Jorge Jesus; "Artık elimizden geleni yapıp, rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz." açıklamasında bulundu.
ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ VAR
Basın toplantısında konuşan Jesus; "Ligin bitmesine 3 maç kaldı. Bugünkü mağlubiyet sonrası işler bizim için biraz daha karmaşık oldu. Ama matematiksel olarak şampiyonluk şansımız var. Benim için önemli olan bu. Benim için geçmişte hangi maçları kazandığımızın, hangi maçları kaybettiğimizin önemi yok. Benim için önemli olan yarışta olmak." dedi.
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