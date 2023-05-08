Jorge Jesus’tan Giresunspor beraberliği sonrası itiraf: Artık rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz

"İYİ OYNAMADIK"

Jesus, maçın ardından yaptığı açıklamada; "Maçtan önce de söylemiştim. Kazanmaktan başka çare yoktu. Ama iyi oynayamadık. 1-0'ı korumak istedik ancak onu da başaramadık. Gerçek bu; diyecek fazla bir şey yok." dedi.

"RAKİBİN DE HAKKINI VERMEK GEREKİR"

Portekizli teknik adam sözlerinin devamında; "Bugün takım, alışık olduğumuz gibi pozisyon üretemedi. Rakibin de hakkını vermek gerekir. İyi savundular. Süreye de çok oynadılar ama bu bir bahane değil." ifadelerini kullandı.