Fenerbahçe’de Giresunspor maçı kadrosu belli oldu! Enner Valencia kadroda yer alıyor mu?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Geçen hafta oynanan Sivasspor maçında Ali Şaşal Vural ile çarpışan ve hastaneye kaldırılan Enner Valencia kadroda yer aldı.

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Enner Valencia, Miha Zajc ve İsmail Yüksek kadroda yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Alioski, Lincoln Henrique ve Nazım Sangare ile cezalı Arao ve İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı.