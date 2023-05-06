06 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'de Giresunspor maçı kadrosu belli oldu! Enner Valencia kadroda yer alıyor mu?

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı kadrosu belli oldu! Enner Valencia kadroda yer alıyor mu?

SPOR
Giriş Tarihi: 06.05.2023
ABONE OL
Fenerbahçe’de Giresunspor maçı kadrosu belli oldu! Enner Valencia kadroda yer alıyor mu?

Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte Sivasspor maçında sakatlanan Enner Valencia da kadroda yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Geçen hafta oynanan Sivasspor maçında Ali Şaşal Vural ile çarpışan ve hastaneye kaldırılan Enner Valencia kadroda yer aldı.

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Enner Valencia, Miha Zajc ve İsmail Yüksek kadroda yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Alioski, Lincoln Henrique ve Nazım Sangare ile cezalı Arao ve İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:
İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Arda Güler, Emre Mor, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joshua King, Michy Batshuayi, Joao Pedro.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA