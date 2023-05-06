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CANLI | Antalyaspor – Beşiktaş (CANLI ANLATIM) Antalyaspor-Beşiktaş maçı ilk 11’leri…

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Giriş Tarihi: 06.05.2023 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023
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CANLI | Antalyaspor – Beşiktaş CANLI ANLATIM Antalyaspor-Beşiktaş maçı ilk 11’leri…

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar da kritik maç öncesinde tek hedef bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek. Şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabetin yaşandığı ligde havlu atmak istemeyen Beşiktaş'ın puan kaybına tahammülü yok. Şampiyonluk potasını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde Beşiktaş'ta önemli eksikler bulunuyor. İşte, Beşiktaş’ın Antalyaspor karşısındaki 11'i…

Süper Lig'de bugün önemli bir randevu var. Geçen hafta Galatasaray'ı kendi evinde mağlup ederek, moral bulan Beşiktaş'ta keyifler yerinde. Siyah-beyazlıların Antalyaspor ile yapacağı zorlu deplasman mücadelesinde puan kaybına tahammülü yok.

Ligde 3 haftadır kazanarak şampiyonluk potasından kopmak istemeyen Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan almak. Zorlu mücadele öncesinde siyah-beyazlı takımdaki önemli eksikler dikkat çekiyor…

Antalya Stadı'na konuk olan siyah beyazlılarda, derbi maç sonrası tedavilerine başlanan Omar Colley ve Salih Uçan ile sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç ve N'Koudou kadroda yer almıyor.

11'LER

ANTALYASPOR: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Cemali, Erdal, Fernando, Fredy, Doğukan, Larsson, Wright.

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Amir, Maxim, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar.

ANTALYASPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da Corendon Airlines Park'ta oynanacak..

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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