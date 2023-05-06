CANLI | Antalyaspor – Beşiktaş (CANLI ANLATIM) Antalyaspor-Beşiktaş maçı ilk 11’leri…

Süper Lig'de bugün önemli bir randevu var. Geçen hafta Galatasaray'ı kendi evinde mağlup ederek, moral bulan Beşiktaş'ta keyifler yerinde. Siyah-beyazlıların Antalyaspor ile yapacağı zorlu deplasman mücadelesinde puan kaybına tahammülü yok.

Ligde 3 haftadır kazanarak şampiyonluk potasından kopmak istemeyen Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan almak. Zorlu mücadele öncesinde siyah-beyazlı takımdaki önemli eksikler dikkat çekiyor…

Antalya Stadı'na konuk olan siyah beyazlılarda, derbi maç sonrası tedavilerine başlanan Omar Colley ve Salih Uçan ile sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç ve N'Koudou kadroda yer almıyor.