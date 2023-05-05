Fenerbahçe Beko 73 - 69 Olympiakos | Final Four bileti Pire’de!

ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 48-49 OLYMPİAKOS

İkinci yarıya boyalı alanda etkili başlayan Olympiakos, Fall ile etkili oldu. Fenerbahçe Beko ise rakibine Dorsey'nin sayılarıyla cevap verdi ve 27. dakika konuk ekibin 49-44 üstünlüğüyle geçildi. Final periyoduna 49-48 Olympiakos üstünlüğüyle gidildi.

MAÇ SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 73-69 OLYMPİAKOS

Son çeyreğe Hayes-Davis'in üst üste 2 üçlüğüyle giren Fenerbahçe Beko, 32. dakikada 54-49 öne geçti. Savunma sertliğini artıran Olympiakos, McKissic önderliğinde bulduğu sayılarla 35. dakikada yeniden öne geçti: 56-58. Moladan etkili dönen Fenerbahçe Beko, Pierre'in 38. dakikadaki üçlüğüyle 6 sayı farkla öne geçti: 67-61. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 73-69 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre 17, Tyler Dorsey ise 16 sayıyla galibiyette önemli rol üstlendi.