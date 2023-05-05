Fenerbahçe Beko 73 - 69 Olympiakos | Final Four bileti Pire'de!
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final mücadelesinde Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Serinin dördüncü maçında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 73-69 yenen sarı-lacivertliler seride durumu 2-2’ye getirdi. Olympiakos eşleşmesinde Dörtlü Final'e kalan takım, Atina'daki son maçta belli olacak.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final mücadelesinde Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Serinin dördüncü maçında durumu 2-2'ye getiren sarı-lacivertliler, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 73-69 yendi.
Bu sonuçla sarı-lacivertliler seride durumu 2-2 eşitliğe getirdi.
FINAL FOUR BİLETİ PİRE'DE
3 galibiyete ulaşan takımın adını Final Four'a yazdıracağı serinin beşinci maçı 9 Mayıs'ta Pire'de Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak. Mücadelenin kazananı adını Final Four'a yazdıracak.
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
İLK PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 18-17 OLYMPİAKOS
Karşılaşmaya konuk ekip 5-0'lık seriyle başladı. Fenerbahçe Beko, 12-2'lik seriyle rakibine cevap verdi ve 5. dakikada skoru 12-7'ye getirdi. İlk çeyrek, sarı-lacivertlilerin 18-17 üstünlüğüyle tamamlandı.
İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 32-33 OLYMPİAKOS
Karşılıklı basketlerle geçen ikinci çeyrekte Olympiakos'un erken faul problemine girmesi üzerine üstünlüğü ele alan Fenerbahçe Beko, Edwards'ın 8 sayılık serisiyle öne geçti: 32-27. Kalan 3 dakikalık bölümde 6-0'lık seri yapan misafir takım soyunma odasına 33-32 önde gitti.
ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 48-49 OLYMPİAKOS
İkinci yarıya boyalı alanda etkili başlayan Olympiakos, Fall ile etkili oldu. Fenerbahçe Beko ise rakibine Dorsey'nin sayılarıyla cevap verdi ve 27. dakika konuk ekibin 49-44 üstünlüğüyle geçildi. Final periyoduna 49-48 Olympiakos üstünlüğüyle gidildi.
MAÇ SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 73-69 OLYMPİAKOS
Son çeyreğe Hayes-Davis'in üst üste 2 üçlüğüyle giren Fenerbahçe Beko, 32. dakikada 54-49 öne geçti. Savunma sertliğini artıran Olympiakos, McKissic önderliğinde bulduğu sayılarla 35. dakikada yeniden öne geçti: 56-58. Moladan etkili dönen Fenerbahçe Beko, Pierre'in 38. dakikadaki üçlüğüyle 6 sayı farkla öne geçti: 67-61. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 73-69 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre 17, Tyler Dorsey ise 16 sayıyla galibiyette önemli rol üstlendi.
SAYI İSTATİSTİKLERİ
Fenerbahçe Beko: Calathes 5, Pierre 17, Dorsey 16, Hayes-Davis 12, Jekiri 2, Motley 9, Metecan Birsen, Guduric 4, Edwards 8
Olympiakos: Walkup 8, Canaan 12, Vezenkov 2, Papanikolaou 4, Fall 12, Larentzakis, Sloukas 3, Black 3, McKissic 20, Bolomboy 3, Peters 2
Serinin beşinci ve son maçı 9 Mayıs Salı günü Atina'da oynanacak.
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