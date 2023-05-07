07 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'den kritik maç öncesi flaş açıklama!

Fenerbahçe'den kritik maç öncesi flaş açıklama!

SPOR
Giriş Tarihi: 07.05.2023
ABONE OL
Fenerbahçe’den kritik maç öncesi flaş açıklama!

Fenerbahçe Kulübü, Giresunspor ile oynayacakları maç öncesi TFF ve maçın hakemlerine flaş bir çağrıda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'dan beklentimiz, sezonun son dönemecine girdiğimiz haftalarda bu zorunluluk ve sorumluluğun takım, kulüp fark etmeksizin yerine getirilmesidir." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA