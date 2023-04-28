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Olympiakos-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman? Olympiakos-Fenerbahçe saat kaçta ve hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 28.04.2023
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Olympiakos-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman? Olympiakos-Fenerbahçe saat kaçta ve hangi kanalda?

"Olympiakos-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi paly-off çeyrek final ikinci maçında Yunanistan'ın güçlü ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman? Olympiakos-Fenerbahçe saat kaçta ve hangi kanalda?

"Olympiakos-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman? Olympiakos-Fenerbahçe saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı bu akşam basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman? Olympiakos-Fenerbahçe saat kaçta ve hangi kanalda?

OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK MAÇI KAZANAN OLYMPİAKOS OLDU

Sahasında oynadığı ilk maçı 79-68 kazanan Olympiakos'un seride 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede üçüncü müsabaka, 3 Mayıs Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

28. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Fenerbahçe ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 28. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 27 mücadelenin 14'ünü Olympiakos kazanırken, 13'ünden ise sarı-lacivertli takım galip ayrıldı.

Yunanistan ekibi, bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı 3 maçı da üstün tamamladı.

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