TFF’den resmi açıklama geldi! Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı mı?

Galatasaray ve Beşiktaş'ın Azerbaycan takımlarıyla dostluk maçı yapması hakkında da görüşlerini aktaran Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Kulüplerin yaptıkları maçlar bizimle ilgili değil, bizden sadece izin alıyorlar ve çalışmaları kendileri yapıyor. Ama geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid, gelip Beşiktaş'la oynadı. Bunun organizasyonunu biz yaptık. Anlamlı bir karşılaşma oldu. 6 Şubat'taki depremlerden zarar gören vatandaşlarımız için büyük bir destek verildi. Bu da önemli bir destek oldu."