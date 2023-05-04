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Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

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Giriş Tarihi: 04.05.2023
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Süper Lig’de 33. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik maçı olarak öne çıkan Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.

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