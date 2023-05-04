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Avai'de teknik direktör Alex de Souza ile yollar ayrıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 04.05.2023
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Avai’de teknik direktör Alex de Souza ile yollar ayrıldı

Bir dönem Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giyen Alex de Souza'nın Brezilya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Avai'deki teknik direktörlük serüveni kısa sürdü.

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