Beşiktaş Galatasaray derbisi | Süper Lig'in kader maçı! Hataya yer yok
Süper Lig'in kader maçı bu akşam Vodafone Park'ta belli olacak. Puan tablosunda aralarında 8 puanlık fark bulunan Beşiktaş ve Galatasaray, derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak. 3 puan alarak puanını 65'e çıkarmak isteyen Beşiktaş, Galatasaray ile arasındaki farkı 5'e, Fenerbahçe ile arasındaki farkı ise 2'ye düşürmüş olacak.
Beşiktaş Galatasaray maçı, sadece iki takımı taraftarlarının değil, şampiyonluk yarışının önemli adaylarından olan Sarı Lacivertli taraftarların da yakın takibinde yer alacak. Galatasaray'ın puan kaybetmesi halinde Fenerbahçe ile aralarındaki puan farkı 3'e inecek. Diğer taraftan Beşiktaş'ın alacağı galibiyet, şampiyonluk şansını da devam ettirmesi anlamına gelecek. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Beşiktaş Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar
BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Galatasaray derbi maçı, 30 Nisan Pazar günü 19.00'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Galatasaray Derbi mücadelesi, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.
DERBİNİN MUHTEMEL 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Coley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar
Galatasaray: : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
BEŞİKTAŞ ANALİZİ
Son 8 maçından 22 puan (7G 1B) çıkaran Beşiktaş, 30 maç haftasını 62 puanla ve lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde (1 maç fazla) 3. sırada geçti.
Siyah-beyazlılarda Tayyip Talha Sanuç, Dele Alli ve Rachid Ghezzal sakat.
TD Şenol Güneş'in ilk 11'inde 10 ismin yeri garanti gibi duruyor...
Kalede Mert Günok, stoperde "Omar Colley & Romain Saiss" ikilisi, sol bekte Arthur Masuaku görev yapacak.
Orta alanda "Gedson Fernandes, Salih Uçan & Amir Hadziahmetovic" üçlüsünü göreceğiz.
Bir kanatta Nathan Redmond, diğerinde Cenk Tosun olacak.
Gole en yakın bölgede Vincent Aboubakar forma giyecek.
Sağ bekte Onur Bulut mu olur, yoksa Valentin Rosier mi? Maç saati öğreneceğiz.
GALATASARAY ANALİZİ
14 maç üst üste kazandıktan sonra Konyaspor'a yenilen Galatasaray, o yenilgi sonrası da 3 maç üst üste kazanıp Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdürmüştü.
Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kaldılar; sarı-lacivertliler Sivas'ta hata yapmayıp 3-1 kazanınca zirvede puan farkı 6'ya (1 maç eksik) düşmüş oldu.
Sarı-kırmızılı ekipte sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.
Kulübe yakın kaynaklar TD Okan Buruk'un kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu ile maça başlayacağını düşünüyor.
Bu durumda, son haftalarda ilk 11'de görmeye alıştığımız Milot Rashica yedek bekleyecek.
Sol bekte de Sam Adekugbe değil Leo Dubois izleyebiliriz... Bu 2 hamle dışında diğer 9 formada değişiklik olmayacak.
Sağ bekte Sacha Boey, stoperlerde "Victor Nelsson & Abdülkerim Bardakcı" ikilisi forma giyecek.
Hücum merkezinde Mauro Icardi, orta alanın merkezinde "Sergio Oliveira & Lucas Torreira" ter dökecek.
MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER
- Galatasaray, Beşiktaş'ın sahasında oynanan son 7 lig maçını kazanamadı. (6 Beşiktaş galibiyeti - 1B)
- Beşiktaş ve Galatasaray, bu sezon ligin ilk yarılarında en fazla gol atan iki takım. (BJK 31 gol - GS 30 gol)
- Beşiktaş iç sahada ilk golü attığı 9 maçın tamamını kazandı! (9 maç - 9G)
- Galatasaray bu sezon en çok "ilk golü atan takım" ve bunu 19 kez başardılar. (19 maç - 16G 2B 1M)
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