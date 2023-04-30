Beşiktaş Galatasaray derbisi | Süper Lig’in kader maçı! Hataya yer yok

Beşiktaş Galatasaray maçı, sadece iki takımı taraftarlarının değil, şampiyonluk yarışının önemli adaylarından olan Sarı Lacivertli taraftarların da yakın takibinde yer alacak. Galatasaray'ın puan kaybetmesi halinde Fenerbahçe ile aralarındaki puan farkı 3'e inecek. Diğer taraftan Beşiktaş'ın alacağı galibiyet, şampiyonluk şansını da devam ettirmesi anlamına gelecek. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Beşiktaş Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar