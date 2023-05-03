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İspanya'da EuroCup finali öncesi Türk Telekom ekibine skandal muamele!

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Giriş Tarihi: 03.05.2023
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İspanya’da EuroCup finali öncesi Türk Telekom ekibine skandal muamele!

Son dakika haberine göre EuroCup finalinde İspana'da Gran Canaria ile karşılaşacak olan Türk Telekom'un oyuncu ve teknik ekibi İspanya'da skandal bir muameleye maruz kaldı. Takım koçu Erdem Can olay sonrası boynunu incitirken, yaşanan skandalı Türk Telekom Genel Menajeri Önder Külçebaş anlattı.

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