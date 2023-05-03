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Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda oynanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2023
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Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda oynanacak?

"Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında bu akşam sahasında Yunanistan'ın zorlu ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek isteyenler detayları merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda oynanacak?

"Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda oynanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında, temsilcimiz Fenerbahçe Beko bu akşam Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda oynanacak?

FENERBAHÇE BEKO-OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında bu akşam Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

3 GALİBİYETE ULAŞAN FİNAL-FOUR'A YÜKSELECEK

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede, Olympiakos'un ev sahipliğinde Yunanistan'da oynanan ilk iki maçta takımlar birer galibiyet elde etti.

Eşleşmedeki ilk maçı Yunan ekibi 79-68 kazanırken, ikinci müsabakadan 82-78 galip ayrılan Fenerbahçe Beko seride durumu 1-1 yaptı.

Serinin dördüncü maçı da 5 Mayıs Cuma günü yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde yapılacak.

İKİ TAKIMIN 29. KARŞILAŞMASI

Fenerbahçe ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 29. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 28 mücadelenin 14'ünü Fenerbahçe, 14'ünü de Olympiakos kazandı.

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