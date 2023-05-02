"Sivasspor - Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman? Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman? Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?