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Sivasspor - Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman? Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2023
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Sivasspor - Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman? Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

"Sivasspor - Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sivasspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman? Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

"Sivasspor - Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman? Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman? Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayımlanacak.

Spor Toto Süper Lig'inde oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup edip şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, kupada da yoluna devam etmek istiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 6 Nisan'daki çeyrek final maçında kendi evinde Yukatel Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek yarı finalde Sivas temsilcisinin rakibi olmuştu.

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