Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Giresunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Hakan Keleş dönemi sona erdi
Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, küme düşme potasında bulunan Giresunspor'da Hakan Keleş ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan ayrılıkla ilgili kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak yaptığı açıklamada, "Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş ile yolların ayrılması konusunda kulüp avukatları ile gerekli görüşmelere başlanıldığı bildirildi.
Kulüp Başkanı Nahid Ramazan Yamak, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Giresunspor'un bugün planlanan antrenmanı öncesinde takımın başında olması beklenen Keleş'in, yardımcıları vasıtasıyla antrenmana katılmayacağını ve istifa ettiğini kulübe ilettiğini belirtti.
Sonrasında ise Keleş'in istifa ettiğine ilişkin haberlerin sosyal medya ve internet haber sitelerinde yer aldığını aktaran Yamak, "Yaşanan bu süreç sonrasında kendisi ile yollarımızın ayrılması konusunda kulüp avukatlarımız ile teknik direktör Hakan Keleş arasında gerekli görüşmeler başlatılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Hakan Keleş yönetiminde son 15 maçta bir galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgiyle 8 puan toplayabilen Giresunspor, 27 puanla 16. sırada bulunuyor.
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